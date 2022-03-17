Продажи косметики в России выросли на 30% в первой половине марта

Объемы продаж косметики и парфюмерии в России выросли на 30% в денежном выражении в первой половине марта, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

Отмечается, что также вырос и средний чек покупки – увеличился на 27% по сравнению с началом марта 2021 года и составил 4734 рубля.