Продажи электронных полисов ОСАГО выросли в России на 10 процентов
В 2023 году в России было продано 25,5 млн электронных полисов ОСАГО, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
В РСА отметили, что это на 9,8% больше, чем в 2022 году (23,3 млн полисов). Больше всего e-ОСАГО реализовали в Москве (9,7% от всех продаж в РФ), Московской области (5,4%), Краснодарском крае (4,1%), Свердловской области (3,4%) и Санкт-Петербурге (3,1%).
«Доля проданных е-ОСАГО составляет примерно 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», - заключил президент РСА Евгений Уфимцев.
Ранее правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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