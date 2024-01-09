Продажи электронных полисов ОСАГО выросли в России на 10 процентов

В РСА отметили, что это на 9,8% больше, чем в 2022 году (23,3 млн полисов). Больше всего e-ОСАГО реализовали в Москве (9,7% от всех продаж в РФ), Московской области (5,4%), Краснодарском крае (4,1%), Свердловской области (3,4%) и Санкт-Петербурге (3,1%).

«Доля проданных е-ОСАГО составляет примерно 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», - заключил президент РСА Евгений Уфимцев.

Ранее правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

