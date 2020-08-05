Продажи арбидола в первом полугодии в России выросли на 800%
В среднем аптечный рынок России вырос на 13%.
Продажи арбидола в первом полугодии в России выросли а 800%, рассказал гендиректор DSM GROUP Шуляк Сергейв в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференция на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»
В среднем аптечный рынок вырос за это время на 13%, добавил он.
"Май-июнь – продажи ниже уровня прошлого года, рост вызван заболеваниями в январе-феврале", - сказал Шкуляк.
Ранее на пресс-конференции НСН исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова объяснила причину подорожания лекарств. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса население начало активно скупать дорогие лекарства, более эффективные в борьбе с COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru