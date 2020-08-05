Продажи арбидола в первом полугодии в России выросли на 800%

Продажи арбидола в первом полугодии в России выросли а 800%, рассказал гендиректор DSM GROUP Шуляк Сергейв в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференция на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»

В среднем аптечный рынок вырос за это время на 13%, добавил он.

"Май-июнь – продажи ниже уровня прошлого года, рост вызван заболеваниями в январе-феврале", - сказал Шкуляк.

Ранее на пресс-конференции НСН исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова объяснила причину подорожания лекарств. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса население начало активно скупать дорогие лекарства, более эффективные в борьбе с COVID-19.

