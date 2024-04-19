Продавцы электроники пожаловались на мошеннические схемы покупателей

Ритейлеры просят Минпромторг и Генпрокуратуру разобраться с мошенниками, которые преднамеренно портят технику, а затем получают компенсации через суд, пишет «Коммерсант».

Участники рынка отмечают, что рассматриваются сотни таких дел, а общая сумма требований к крупнейшим ритейлерам только за 2023 год превысила 1 млрд рублей. По данным экспертов, «наиболее проблемными территориями являются регионы Поволжья».