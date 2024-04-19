Продавцы электроники пожаловались на мошеннические схемы покупателей

Ритейлеры просят Минпромторг и Генпрокуратуру разобраться с мошенниками, которые преднамеренно портят технику, а затем получают компенсации через суд, пишет «Коммерсант».

Участники рынка отмечают, что рассматриваются сотни таких дел, а общая сумма требований к крупнейшим ритейлерам только за 2023 год превысила 1 млрд рублей. По данным экспертов, «наиболее проблемными территориями являются регионы Поволжья».

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До этого сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает вопрос повышения таможенных пошлин на импортную электронику, сообщают «Ведомости». По данным издания, в ведомстве намерены принять решение совместно с Минэкономразвития.

Повышение таможенных пошлин на импортную технику не увеличит интерес потребителей к российской электронике, поскольку прежде, чем стимулировать спрос, важно создать достаточное предложение, рассказал «Радиоточке НСН» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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