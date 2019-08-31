Продавщица рассказала, как ей удалось дважды продать мороженое Путину

Продавец мороженого на международном авиационно-космическом салоне (МАКС) Екатерина Сафронова объяснила, как спустя два года после МАКС-2017 смогла продать президенту России мороженое снова. Свой комментарий она дала журналистам НТВ.

Девушка заявила, что на протяжении ряда лет работает на авиасалоне менеджером по организации торговли, а также продает мороженое. Сафронова назвала повторную встречу с президентом совпадением.

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», - пояснила она.