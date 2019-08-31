Продавщица рассказала, как ей удалось дважды продать мороженое Путину
Продавец мороженого на международном авиационно-космическом салоне (МАКС) Екатерина Сафронова объяснила, как спустя два года после МАКС-2017 смогла продать президенту России мороженое снова. Свой комментарий она дала журналистам НТВ.
Девушка заявила, что на протяжении ряда лет работает на авиасалоне менеджером по организации торговли, а также продает мороженое. Сафронова назвала повторную встречу с президентом совпадением.
«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», - пояснила она.
Сафронова отметила, что Владимир Путин самостоятельно выбрал мороженое для себя и президента Турции Рейджепа Эрдогана, с которым посетил МАКС-2019.
Напомним, журналисты СМИ обратили внимание, что мороженое на МАКСЕ-2019 российский лидер купил у того же продавца, что и на МАКСе-2017. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обратил на это внимание, но предположил, что на МАКСе «из года в год работают одни и те же компании».
Ранее руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский разъяснил НСН, почему китайцы предложили президенту РФ заняться кулинарией.
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