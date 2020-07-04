Продавец «рубашки Путина» поспорил с Кремлем насчет ее подлинности


Продавец «рубашки Путина» поспорил насчет ее подлинности с Кремлем, выставленной на продажу на «Авито», ответил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который ранее заявил, что рубашка президента не могла быть забыта в отеле. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

Мужчина считает, что факт принадлежности изделия президенту «могут отрицать». Однако, автор объявления пообещал, что «при покупке будет все ясно».

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Он также заявил, что готов уступить рубашку за 150 тысяч рублей от начальной цены в 165 тысяч – при условии оплаты экспертизы ДНК за счет заказчика и объяснил высокую цену лота.

«На Avito рубашка выставлена за 165 тысяч рублей, я готов отдать за 150. Но это при экспертизе ДНК за счет покупателя. 70 процентов от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку. Мы вдвоем», — цитирует автора объявления Lenta.ru.

Ранее, 27 июня, на сервисе объявлений «Авито» появилось объявление о продаже «рубашки Путина», которая была обнаружена в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде при уборке номера. Отмечается, что одежда размера 48-50 (XL). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости заявил: «Такого быть не может».

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ФОТО: «Авито»
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковВладимир Путин
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