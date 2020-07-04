Продавец «рубашки Путина» поспорил с Кремлем насчет ее подлинности
Продавец «рубашки Путина» поспорил насчет ее подлинности с Кремлем, выставленной на продажу на «Авито», ответил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который ранее заявил, что рубашка президента не могла быть забыта в отеле. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Подъем».
Мужчина считает, что факт принадлежности изделия президенту «могут отрицать». Однако, автор объявления пообещал, что «при покупке будет все ясно».
Он также заявил, что готов уступить рубашку за 150 тысяч рублей от начальной цены в 165 тысяч – при условии оплаты экспертизы ДНК за счет заказчика и объяснил высокую цену лота.
«На Avito рубашка выставлена за 165 тысяч рублей, я готов отдать за 150. Но это при экспертизе ДНК за счет покупателя. 70 процентов от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку. Мы вдвоем», — цитирует автора объявления Lenta.ru.
Ранее, 27 июня, на сервисе объявлений «Авито» появилось объявление о продаже «рубашки Путина», которая была обнаружена в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде при уборке номера. Отмечается, что одежда размера 48-50 (XL). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости заявил: «Такого быть не может».
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