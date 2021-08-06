«Пробовал, очень доволен»: Путин оценил башкирский мед
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода «Цемикс» в Башкирии рассказал, что ему нравится башкирский мед.
Как отметил глава государства, он слышал, что Башкирия славится своим медом.
«Не только слышал, но и пробовал. Очень вкусно», — цитирует президента ТАСС.
Путин добавил, что Башкирия занимает второе место в России по производству меда.
«Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен», — ответил президент на вопрос, готов ли он поддерживать бренд башкирского меда и продвигать его на международном уровне.
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