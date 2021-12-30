Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе
30 декабря 202121:45
Пробные полеты по маршруту Нальчик - Казань стартуют в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нальчикский аэропорт.
Рейсы будет выполнять авиаперевозчик UVTaero. Первый полет из Казани в Нальчик состоится 15 января. Отмечается, что постоянное авиасообщение будет открыто, если маршрут окажется востребованным.
Продажа билетов на рейс уже началась. Ожидается, что рейс может быть востребован в связи с увеличением туристов на горнолыжные курорты в Кабардино-Балкарию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru