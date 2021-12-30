Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе

Рейсы будет выполнять авиаперевозчик UVTaero. Первый полет из Казани в Нальчик состоится 15 января. Отмечается, что постоянное авиасообщение будет открыто, если маршрут окажется востребованным.

Продажа билетов на рейс уже началась. Ожидается, что рейс может быть востребован в связи с увеличением туристов на горнолыжные курорты в Кабардино-Балкарию.

