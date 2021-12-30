Пробные полеты из Нальчика в Казань запустят в январе

Пробные полеты по маршруту Нальчик - Казань стартуют в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нальчикский аэропорт.

Восстановлено авиасообщение между Санкт-Петербургом и Кубой

Рейсы будет выполнять авиаперевозчик UVTaero. Первый полет из Казани в Нальчик состоится 15 января. Отмечается, что постоянное авиасообщение будет открыто, если маршрут окажется востребованным.

Продажа билетов на рейс уже началась. Ожидается, что рейс может быть востребован в связи с увеличением туристов на горнолыжные курорты в Кабардино-Балкарию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КазаньНальчик
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры