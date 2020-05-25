Пробные ЕГЭ проведут в России 29 и 30 июня

«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен и начать единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов», - сказал министр.



При этом ЕГЭ по географии, литературе и информатике пройдут 3 июля, при этом вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только выпускники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения.



В свою очередь Кравцов сегодня отметил, что российские вузы начнут кампанию в первоначально установленные сроки.

