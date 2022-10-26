Проблемы климатического финансирования обсудят на конференции ООН

Конференция ООН по изменению климата откроется в египетском Шарм-эль-Шейхе 6 ноября. На ней будут затронуты вопросы климатического финансирования.

Еще на прошлой конференции ООН в Глазго мировое сообщество признало отставание от намеченных планов как по уменьшению выбросов парниковых газов, так и по финансированию своих обязательств перед развивающимися государствами. Сегодня эта ситуация усугубилась.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, развитые страны обязались ежегодно перечислять по $100 млрд развивающимся государствам для уменьшения климатической проблемы и адаптации экономики и населения к росту температур, сообщается на сайте Климатической платформы Москвы.

Спектр экологических проблем, решаемых с помощью «зеленых» средств, весьма широк: это не только климатические проблемы, но и недостаток питьевой воды, опустынивание земель, сокращение биоразнообразия, непереработанные отходы производства и потребления, нерациональное использование энергии и ресурсов... Точную сумму, направленную на решение этих проблем, назвать сложно из-за отсутствия отдельного климатического сегмента.

Сегодня в зеленых финансах преобладает выпуск зеленых облигаций — более 93% от всего финансирования. Их выпуска за 9 лет увеличился почти в 250 раз. Однако активность зеленых кредитов остается ограниченной.

Совокупный объем долга, обозначенного как «зеленый», «социальный», «устойчивый», «связанный с устойчивостью» и «переходный», в первой половине 2022 года сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прогнозу S&P, по итогам 2022 года ожидается падение таких облигаций на 16% — до $865млрд. Россия в этом плане следует мировым трендам. Основной объем привлеченных средств приходится на изобилующий инновациями 2021 год.

Институты развития в России удерживают повестку в этом сегменте финансового рынка, однако для его роста и развития пока что усилий явно недостаточно.

Вопрос инновационной системы климатического финансирования будут обсуждать все заинтересованные стороны. Развитые страны, скорее всего, расскажут о помехах для дополнительного финансирования, а развивающиеся государства посетуют на сложности с подготовкой проектов. Скорее всего, будет предложено более масштабно использовать механизмы климатического финансирования.

Китай призвал к более конкретным действиям по выполнению уже взятых на себя обязательств по климатическому финансированию перед Африкой, с чем трудно не согласиться. Однако вряд ли продвинется исполнение обязательств развитых стран на ежегодные $100 млрд помощи — мировая обстановка не располагает.



Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/klimaticheskoe-finansirovanie-zybkiy-landshaft-nakanune-konferencii-oon









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