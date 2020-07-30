«Проблему замалчивали»: Путин поручил разобраться с экологией в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 июля, заслушал доклад и.о. губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Там после остановки производственной деятельности предприятия «Усольехимпром» отходы оставили в подземных резервуарах и зданиях цехов, со временем пришедших в аварийное состояние,

«Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами», - отметил Кобзев, добавив, что регион не справится с ликвидацией ущерба без поддержки федеральных властей.

Путин отметил, что груз экологических проблем в городе накапливался давно. «По‑честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», - приводятся слова президента на сайте Кремля.

Глава государства поручил срочно изолировать промышленную площадку предприятия и обеспечить её охрану силами Росгвардии, а к обезвреживанию наиболее опасных объектов привлечь Минобороны. Вице-премьеру Виктории Абрамченко президент поручил возглавить межведомственную рабочую группу, которая разработает план по ликвидации всех отходов и очистке территорий Усолья-Сибирского.

