«Проблему замалчивали»: Путин поручил разобраться с экологией в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в четверг, 30 июля, заслушал доклад и.о. губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Там после остановки производственной деятельности предприятия «Усольехимпром» отходы оставили в подземных резервуарах и зданиях цехов, со временем пришедших в аварийное состояние,
«Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами», - отметил Кобзев, добавив, что регион не справится с ликвидацией ущерба без поддержки федеральных властей.
Путин отметил, что груз экологических проблем в городе накапливался давно. «По‑честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», - приводятся слова президента на сайте Кремля.
Глава государства поручил срочно изолировать промышленную площадку предприятия и обеспечить её охрану силами Росгвардии, а к обезвреживанию наиболее опасных объектов привлечь Минобороны. Вице-премьеру Виктории Абрамченко президент поручил возглавить межведомственную рабочую группу, которая разработает план по ликвидации всех отходов и очистке территорий Усолья-Сибирского.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- Адвокат рассказал, когда Ефремов даст показания
- В Москве с мая по июль выпало 70% годовой нормы осадков
- «Проблему замалчивали»: Путин поручил разобраться с экологией в Усолье-Сибирском
- СМИ: Контракт со «Спартаком» Кокорин подпишет в ближайшие часы
- СМИ: Американцы не пустили военную полицию РФ в важный район Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru