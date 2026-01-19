Центробанк выпустит модернизированные банкноты в 10, 50 и 500 рублей

Модернизированные банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей планируется выпустить в 2026-2028 годах. ОБ этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире

В сообщении говорится, что в рамках модернизации будет обновлён дизайн банкнот, а также улучшены их защитные характеристики.

Отмечается, что параллельно будет проводиться адаптация счётно-сортировального оборудования.

«Выпуск обновлённого программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты любых модификаций», - указал регулятор.

Ранее Центробанк РФ представил обновлённую банкноту в 1 000 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
