Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
Из-за сильного снегопада в столице пробки на дорогах к четырем вечера достигли восьми баллов.
Власти Москвы призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада.
В столичном Дептрансе сообщили, что снегопад продлится до завтрашнего дня, и порекомендовали москвичам пересесть на общественный транспорт. В Московском регионе уже фиксируются ДТП, вызванные снегопадом. Так, на трассе М-4 в районе Ступино столкнулись 27 автомобилей, в результате инцидента погиб человек.
Погода также спровоцировала внештатную ситуацию на соседней трассе М-3 «Украина» - там произошли сразу два ДТП, никто не погиб, движение по шоссе перекрыли, отмечает RT.
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