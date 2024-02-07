Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада

Власти Москвы призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада.

В столичном Дептрансе сообщили, что снегопад продлится до завтрашнего дня, и порекомендовали москвичам пересесть на общественный транспорт. В Московском регионе уже фиксируются ДТП, вызванные снегопадом. Так, на трассе М-4 в районе Ступино столкнулись 27 автомобилей, в результате инцидента погиб человек.

Погода также спровоцировала внештатную ситуацию на соседней трассе М-3 «Украина» - там произошли сразу два ДТП, никто не погиб, движение по шоссе перекрыли, отмечает RT.

