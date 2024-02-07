На Киевском шоссе в Москве произошло два ДТП

Отмечается, что в результате ДТП, которое произошло на 64-м километре Киевского шоссе, никто не пострадал. Подчеркивается, что движение на месте аварии перекрыто.

В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах.

Ранее, 6 февраля, шесть автомобилей столкнулись на дороге А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

