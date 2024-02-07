На Киевском шоссе в Москве произошло два ДТП
Два дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием шести машин произошло на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате ДТП, которое произошло на 64-м километре Киевского шоссе, никто не пострадал. Подчеркивается, что движение на месте аварии перекрыто.
В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах.
Ранее, 6 февраля, шесть автомобилей столкнулись на дороге А-107 в поселении Щаповском в Новой Москве, пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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