Пробки в Москве достигли десяти баллов
Ситуация на дорогах столицы осложнилась в преддверии майских праздников.
Вечером 27 апреля пробки в Москве достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Наиболее сложная ситуация отмечается на Садовом и Бульварном кольцах, а также на Волгоградском проспекте. Транспортные артерии и примыкающие дороги стоят в обе стороны.
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в Москве в мае. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что воздушные массы начинают поступать не с юго-запада, а с юго-востока, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru