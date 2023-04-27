Пробки в Москве достигли десяти баллов

Вечером 27 апреля пробки в Москве достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наиболее сложная ситуация отмечается на Садовом и Бульварном кольцах, а также на Волгоградском проспекте. Транспортные артерии и примыкающие дороги стоят в обе стороны.

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в Москве в мае. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что воздушные массы начинают поступать не с юго-запада, а с юго-востока, передает «Радиоточка НСН».

