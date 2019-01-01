Пробки на дорогах Москвы оцениваются в три балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Минском, Волоколамском, Дмитровском, Алтуфьевском, Ярославском Можайском, Боровском, Киевском, Каширском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до одного балла, передает Агентство «Москва».

