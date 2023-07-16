Пробка у Крымского моста выросла до 1,4 тысячи автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 1,4 тысячи автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Путин заявил, что взял на контроль пробки на Крымском мосту

По состоянию на 11:00 мск время ожидания превысило четыре часа. Со стороны полуострова заторов нет.

Отмечается, что за минувшую ночь пробка со стороны Краснодарского края выросла в четыре раза. В полночь время ожидания составляло около часа.

Минобороны 11 июля сообщило, что большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» начали перевозить автомобили через Керченский пролив.

Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в конце июня. Все въезжающие на Крымский мост транспортные средства подлежат обязательному досмотру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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