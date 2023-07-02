Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 8 км
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье вечером растянулась на восемь километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По его словам, время ожидания проезда по переправе может составлять до пяти часов.
На выезде из Крыма длина затора составляет один километр. Лукашенко уточнил, что водители проводят в ожидании до 50 минут, пишет газета «Известия».
В Минтрансе РФ возникновение пробки на въезд в Крым объяснили ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей попросили заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru