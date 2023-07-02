Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 8 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье вечером растянулась на восемь километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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По его словам, время ожидания проезда по переправе может составлять до пяти часов.

На выезде из Крыма длина затора составляет один километр. Лукашенко уточнил, что водители проводят в ожидании до 50 минут, пишет газета «Известия».

В Минтрансе РФ возникновение пробки на въезд в Крым объяснили ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей попросили заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиПробкиКрымский МостКраснодарский КрайКрым

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