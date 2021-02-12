Пробка из 100 грузовиков скопилась в Брянской области на границе с Украиной

Более 100 грузовиков скопилось на границе России и Украины в Брянской области из-за снегопада, движение через границу также затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

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Отмечается, что автомобили скопились на выезде из РФ перед многосторонними пунктами пропуска Троебортное и Новые Юрковичи. Ранее с вечера четверга было приостановлено движение через сопредельный украинский пункт Сеньковка.

Брянская таможня рекомендует до улучшения погодных условий отказаться от поездок через границу.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СнегопадПробкиГраница Между Россией И УкраинойБрянская Область
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