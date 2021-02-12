Пробка из 100 грузовиков скопилась в Брянской области на границе с Украиной

Отмечается, что автомобили скопились на выезде из РФ перед многосторонними пунктами пропуска Троебортное и Новые Юрковичи. Ранее с вечера четверга было приостановлено движение через сопредельный украинский пункт Сеньковка.

Брянская таможня рекомендует до улучшения погодных условий отказаться от поездок через границу.





