Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре вручённых

Гражданам России, которые должны быть призваны на военную службу, запретят покидать пределы страны с момента, когда повестка загружена в реестр врученных. Такая норма содержится в поправках, подготовленных, ко второму чтению законопроекта.

В первоначальном варианте документ разрешал россиянам, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. По нынешним правилам, гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военкома, запрещается выезд из страны со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно поправкам ко второму чтению, призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет без переходного периода. При этом ранее, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев выступил за повышение нижней границы призывного возраста в 21 года, как и планировалось изначально.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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