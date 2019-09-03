Призывавший расправляться с детьми силовиков блогер получил 5 лет
3 сентября10:48
Пресненский суд Москвы приговорил жителя Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщает Ura.ru.
Мужчину признали виновным по статье 282 УК РФ за возбуждение ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Синица разместил в своем Twitter сообщение, в котором заявил о возможности расправы над детьми силовиков. Вскоре после этого он был задержан.
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