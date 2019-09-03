Призывавший расправляться с детьми силовиков блогер получил 5 лет

Пресненский суд Москвы приговорил жителя Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщает Ura.ru.

Мужчину признали виновным по статье 282 УК РФ за возбуждение ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Синица разместил в своем Twitter сообщение, в котором заявил о возможности расправы над детьми силовиков. Вскоре после этого он был задержан.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СудПриговорБлогеры

NSN logoНСН