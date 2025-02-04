Призывавшая вернуть школьные дискотеки чиновница Минпросвещения уволилась

По её словам, она уволилась по собственному желанию.

«По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», - заключила она.

Ранее Агре заявила, что возвращение школьных дискотек может положительно повлиять на развитие романтических отношений у молодежи и в будущем способствовать формированию желания создавать семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».