Призывавшая вернуть школьные дискотеки чиновница Минпросвещения уволилась
Глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре покинула свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, она уволилась по собственному желанию.
«По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», - заключила она.
Ранее Агре заявила, что возвращение школьных дискотек может положительно повлиять на развитие романтических отношений у молодежи и в будущем способствовать формированию желания создавать семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru