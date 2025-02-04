Призывавшая вернуть школьные дискотеки чиновница Минпросвещения уволилась

Глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре покинула свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

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По её словам, она уволилась по собственному желанию.

«По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», - заключила она.

Ранее Агре заявила, что возвращение школьных дискотек может положительно повлиять на развитие романтических отношений у молодежи и в будущем способствовать формированию желания создавать семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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