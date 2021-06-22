Призыв о сокращении рабочего дня из-за жары не касается «удаленщиков»
Роспотребнадзор сообщил, что рекомендации о сокращении рабочего дня из-за жаркой погоды не относятся к сотрудникам, работающим удаленно, сообщает «Интерфакс».
Это связано с тем, что работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников, работающих дома.
Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При 29 градусах - на два часа, при температуре 30,5 рабочих день должен быть сокращен на четыре часа.
Кроме того, рекомендуется выдавать сотрудникам посоленную воду, кисломолочные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.
Напомним, супержаркая погода до 35 градусов продержится в Москве минимум до конца этой недели. Температура будет рекордно высокой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru