Призыв о сокращении рабочего дня из-за жары не касается «удаленщиков»

Это связано с тем, что работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников, работающих дома.

Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При 29 градусах - на два часа, при температуре 30,5 рабочих день должен быть сокращен на четыре часа.

Кроме того, рекомендуется выдавать сотрудникам посоленную воду, кисломолочные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.

Напомним, супержаркая погода до 35 градусов продержится в Москве минимум до конца этой недели. Температура будет рекордно высокой.

