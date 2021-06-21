В Роспотребнадзоре призвали сокращать рабочий день при жаре в помещении

При температуре 30,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на четыре часа. При этом работать на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно не больше 20 минут, после чего необходимо сделать перерыв в 10 минут в охлаждаемом помещении.

Кроме того, рекомендуется выдавать сотрудникам посоленную воду, кисломолочные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.

Напомним, супержаркая погода до 35 градусов продержится в Москве минимум до конца этой недели. Температура будет рекордно высокой.

