В Роспотребнадзоре призвали сокращать рабочий день при жаре в помещении
Роспотребнадзор выступил с рекомендацией о сокращении рабочего дня на час, если температура в помещении выше 28,5 градуса, на два часа - при температуре 29 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
При температуре 30,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на четыре часа. При этом работать на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно не больше 20 минут, после чего необходимо сделать перерыв в 10 минут в охлаждаемом помещении.
Кроме того, рекомендуется выдавать сотрудникам посоленную воду, кисломолочные напитки, соки и кислородно-белковые коктейли.
Напомним, супержаркая погода до 35 градусов продержится в Москве минимум до конца этой недели. Температура будет рекордно высокой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- В Роспотребнадзоре призвали сокращать рабочий день при жаре в помещении
- Пушков прокомментировал сообщения о возможных санкциях со стороны США
- Роскачество: жара «убивает» гаджеты
- Блок «Армения» Кочаряна не признает предварительные итоги выборов
- В Ялте найден пропавший после потопа мужчина
- Ялте выделили транш на помощь пострадавшим от ливней
- В Индии появился новый штамм коронавируса
- Партия Пашиняна лидирует с 61,7%
- Швейцария заняла третье место в группе А Евро-2020
- Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места после проигрыша Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru