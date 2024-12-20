СМИ: Признавшийся во взяточничестве подмосковный чиновник ушел на СВО
Признавший себя виновным в получении взяток экс-глава управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Подмосковья Вячеслав Малышев отправился в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что бывший чиновник потребовал отправить его в зону СВО на этапе рассмотрения дела в суде. Он заключил контракт с Минобороны России после удовлетворения ходатайства.
Известно, что Малышев служил наводчиком пулеметного отделения в одном из штурмовых подразделений.
Ранее осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru