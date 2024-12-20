СМИ: Признавшийся во взяточничестве подмосковный чиновник ушел на СВО

Отмечается, что бывший чиновник потребовал отправить его в зону СВО на этапе рассмотрения дела в суде. Он заключил контракт с Минобороны России после удовлетворения ходатайства.

Известно, что Малышев служил наводчиком пулеметного отделения в одном из штурмовых подразделений.

Ранее осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

