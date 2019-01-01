Очищающий огонь. Глава «Империи сильнейших ведьм» пожаловалась на поджог своего «храма»

Ведьма Алёна Полынь в ходе пресс-конференции в НСН пожаловалась на агрессивное поведение жителей села Журавна Зарайского района Московской области. Она утверждает, что православные активисты подожгли рабочие бытовки на месте строительства так называемого «Храма Силы», которой ведётся на принадлежащей ей земле.

«Во время работы над фундаментом приехала группа женщин во главе с женщиной, которая представилась матушкой. Они сказали, что пришли по благословению батюшки Григория Решетова и заявили, что никакого «храма» здесь не будет. Вели они себя агрессивно. Когда мы объяснили, что говорим о жизни, о любви, человеколюбии, они уехали. В ночь с 19 на 20 июня произошёл поджог. Перед этим приезжали люди и предупреждали, что это произойдёт. Причём в этих бытовках жили рабочие, к счастью, в момент поджога людей не было на месте. Это такая ненормальная агрессия. После поджога угрозы продолжились», - рассказала Алёна Полынь.

Как подчеркнула Алёна Полынь, величающая себя главой «Империи Сильнейших ведьм», хотя объект, который строится на её земле, носит название «храм», он не имеет отношение к религии.

