Мосгорсуд признал законным продление ареста бизнесмену Шпигелю

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей бизнесмену, бывшему сенатору Борису Шпигелю по делу о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что заседание Мосгорсуда состоялось в среду и проходило в закрытом режиме. Шпигель участвовал в слушании по видеосвязи из больницы, где он находится из-за проблем со здоровьем.

Шпигеля подозревают в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, экс-глава региона получил от бизнесмена дорогие часы Breguet, автомобиль Mercedes и 20 млн рублей наличными за предоставление компании Шпигеля конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Предпринимателя задержали 21 марта, спустя десять дней его доставили в СИЗО № 4. Однако уже через день из-за плохого самочувствия Шпигеля перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина».

