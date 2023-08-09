Призер премии «Экология – дело каждого» принят на бюджетное обучение в РУДН

Институт экологии Российского университета дружбы народов (РУДН) принял на бюджетное обучение призера премии «Экология – дело каждого» Самира Искакова. Об этом сообщила инициатор премии, глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она поздравила призера и отметила, что участие в премии дает молодым людям шанс получить лучшее образование, а также построить будущую карьеру. Она подчеркнула, что такой шанс может получить каждый, кто представит на премию лучший проект в защиту экологии.

В свою очередь ректор РУДН Олег Ястребов отметил, что вуз поддерживает стремление молодежи сделать больше для экологического благополучия России. Он подчеркнул, что РУДН активно участвует в реализации важных образовательных и просветительских проектов, а также открывает свои двери целеустремленным будущим специалистам. По словам ректора РУДН, новому студенту планируется предоставить приоритетное право на общежитие.

Сам Самир Искаков рассказал, что сбылась его мечта. Он отметил, что сделает все возможное, чтобы защита экологии строилась на внедрении новых идей и технологий.

Так, победители, призеры и участники премии «Экология – дело каждого» могут использовать свои достижения в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы при поступлении или право на бесплатное обучение в пяти вузах России. На сегодняшний день идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими вузами.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», АО «ОХК «Уралхим», ОАО «РЖД», НИУ ВШЭ, Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Телеканал 360», «Детское радио», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.

