Приём заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года завершится 31 июля
Всего 10 дней осталось до завершения приёма заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года. Крайний срок - 31 июля 23:30 по московскому времени. Свои социальные проекты на соискание могут представить некоммерческие организации со всей России. Заявки принимаются в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.
На поддержку проектов НКО в этом году выделено 8 миллиардов рублей, по итогам первого конкурса организациям-победителям уже направлено 3,3 миллиарда рублей. В Фонде настоятельно рекомендуют не дожидаться дедлайна и предоставит материалы до 24 июля. В таком случае останется резерв времени на устранение возможных технических ошибок, которые могут быть допущены при оформлении заявки.
Вся необходимая документация и подробные условия участия опубликованы на сайте Фонда президентских грантов в разделе «Конкурсы». Итоги второго конкурса обещают подвести к 14 октября. Поддержанные проекты начнут воплощаться в жизнь с 1 ноября.
За два года в конкурсах президентских грантов победителями стали 8 430 разнообразных проектов - от местных до федеральных. На их реализацию выделено около 18 миллиардов рублей.
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