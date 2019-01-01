Приём заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года завершится 31 июля

Всего 10 дней осталось до завершения приёма заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года. Крайний срок - 31 июля 23:30 по московскому времени. Свои социальные проекты на соискание могут представить некоммерческие организации со всей России. Заявки принимаются в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

На поддержку проектов НКО в этом году выделено 8 миллиардов рублей, по итогам первого конкурса организациям-победителям уже направлено 3,3 миллиарда рублей. В Фонде настоятельно рекомендуют не дожидаться дедлайна и предоставит материалы до 24 июля. В таком случае останется резерв времени на устранение возможных технических ошибок, которые могут быть допущены при оформлении заявки.

Вся необходимая документация и подробные условия участия опубликованы на сайте Фонда президентских грантов в разделе «Конкурсы». Итоги второго конкурса обещают подвести к 14 октября. Поддержанные проекты начнут воплощаться в жизнь с 1 ноября.

За два года в конкурсах президентских грантов победителями стали 8 430 разнообразных проектов - от местных до федеральных. На их реализацию выделено около 18 миллиардов рублей.

