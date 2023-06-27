«Приятный момент»: Ректор ГУУ Строев назвал плюсы системы «Поступление в вуз онлайн»

«Система работает, существует, мы все к ней подключены. Живое поступление при этом никто не отменял. Плюсов здесь много, особенно для московских вузов это приятный момент. Ребята из регионов могут спокойно на расстоянии подать документы. Они будут рассмотрены, сформированы рейтинговые списки, ребята смогут спокойно поступить. С другой стороны, важно живое ощущение места, где ты будешь проводить следующие годы», - сказал Строев.

Ранее, 19 июня, ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил, что сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг технически готов к старту приемной кампании, сообщает «Радиоточка НСН».

