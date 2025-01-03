«Привык, что нас хоронят»: Депутат Миронов надеется на победу РФ и реформы в 2025 году

Депутат ГД Сергей Миронов в разговоре с НСН выразил надежду, что в Новом году России удастся решить давно наболевшие внутренние вопросы.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с НСН заявил, что от 2025 года ждет уверенной победы России в спецоперации на Украине, а также решения важнейших социальных проблем, в том числе связанных с бедностью и демографией.

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«Я действительно очень верю и надеюсь на нашу победу. А еще я надеюсь, что мы все российские проблемы будем решать по-государственному, по уму: и проблемы бедности, и демографии, и пенсионеров. Мы долго добивались индексации пенсий для рабочих пенсионеров и сделали это. Но вообще-то давно нужно отменить пенсионную реформу, вернуть нормальный пенсионный возраст. Уверен, что рано или поздно мы этого тоже добьемся. У нас будут очередные выборы. Я так привык, что нашу партию все время хоронят, а мы как-то живем да живем», - подытожил он.

Ранее известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН пожелал читателям НСН в новом 2025 году настоящей и искренней музыки, покоя, а также скорейшего наступления мира.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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