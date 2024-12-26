Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами по результатам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.