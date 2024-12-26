Путин ответил на вопрос, верит ли он в победу России в 2025 году

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами по результатам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.

Путин заявил о своей предсказуемости и стабильности в действиях

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин отметил, что он «верит в Бога, а Бог с нами».

25 декабря президент России принял участие в неформальном саммите СНГ, который состоялся в Ленинградской области. Лидеры стран содружества собрались, чтоб обсудить сотрудничество и планы на будущее. В четверг прошло заседание ВЕЭС в узком и расширенном составе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры