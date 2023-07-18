«Привлекать журналистов?»: Депутат Синельщиков не поддержал «уголовку» за «пропаганду экстремизма»

Юрист Юрий Синельщиков заявил в эфире НСН, что в России хватает правовых форм профилактики экстремизма.

Новый законопроект об уголовном наказании за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма может коснуться журналистов, заявил первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании до пяти лет заключения за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма. По его словам, депутаты рассматривают документ как «профилактическую меру», направленную на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии, в том числе от пропаганды так называемого массшутинга. Синельщиков считает, что необходимости в дополнительном законопроекте нет.

В Госдуму внесли проект поправок о пяти годах заключения за пропаганду экстремизма
«Мне кажется, мы про экстремизм уже достаточно всего написали, правовых форм профилактики существует достаточно. Надо чтобы на практике это все решалось эффективно. Всякий раз, когда речь идет о том, что нужно кого-то привлекать за пропаганду, речь идет и о том, что надо привлекать журналистов за то, что они дают какую-то информацию. Эта информация ведь приковывает внимание законопослушных и незаконопослушных граждан. Естественно, может быть разное влияние в таком случае. Это серьезный законопроект, нужно разбираться в деталях», - высказал он свою позицию.

Ранее Минобрнауки в требованиях к результатам освоения программы бакалавриата установило, что студент должен обладать компетенцией «формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектЭкстремизмГосдума

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