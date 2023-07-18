«Привлекать журналистов?»: Депутат Синельщиков не поддержал «уголовку» за «пропаганду экстремизма»
Юрист Юрий Синельщиков заявил в эфире НСН, что в России хватает правовых форм профилактики экстремизма.
Новый законопроект об уголовном наказании за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма может коснуться журналистов, заявил первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании до пяти лет заключения за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма. По его словам, депутаты рассматривают документ как «профилактическую меру», направленную на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии, в том числе от пропаганды так называемого массшутинга. Синельщиков считает, что необходимости в дополнительном законопроекте нет.
«Мне кажется, мы про экстремизм уже достаточно всего написали, правовых форм профилактики существует достаточно. Надо чтобы на практике это все решалось эффективно. Всякий раз, когда речь идет о том, что нужно кого-то привлекать за пропаганду, речь идет и о том, что надо привлекать журналистов за то, что они дают какую-то информацию. Эта информация ведь приковывает внимание законопослушных и незаконопослушных граждан. Естественно, может быть разное влияние в таком случае. Это серьезный законопроект, нужно разбираться в деталях», - высказал он свою позицию.
Ранее Минобрнауки в требованиях к результатам освоения программы бакалавриата установило, что студент должен обладать компетенцией «формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», передает «Радиоточка НСН».
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