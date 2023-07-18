«Привлекать журналистов?»: Депутат Синельщиков не поддержал «уголовку» за «пропаганду экстремизма»

Новый законопроект об уголовном наказании за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма может коснуться журналистов, заявил первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании до пяти лет заключения за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма. По его словам, депутаты рассматривают документ как «профилактическую меру», направленную на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии, в том числе от пропаганды так называемого массшутинга. Синельщиков считает, что необходимости в дополнительном законопроекте нет.