Привившийся назальной вакциной от COVID-19 рассказал о своем состоянии
Участник исследований российской вакцины от коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, в беседе с РИА Новости рассказал о своем состоянии после испытаний препарата.
«Вакцину капают в нос, нужно глубоко вдохнуть. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — отметил собеседник агентства.
По словам участника исследований, вакцина прозрачная, ее набирают в шприц со специальной насадкой, и затем капают в нос. Процесс занимает менее минуты, сообщает Ura.ru.
Как отметил собеседник РИА Новости, ни в момент введения препарата, ни днем позже он не заметил никаких побочных эффектов.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 уже прошла доклинические испытания, пишет РИА ФАН. Как отметил ученый, препарат представляет собой второй компонент вакцины «Спутник V», который распыляют в носовую полость.
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