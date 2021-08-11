Привившийся назальной вакциной от COVID-19 рассказал о своем состоянии

Участник исследований российской вакцины от коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, в беседе с РИА Новости рассказал о своем состоянии после испытаний препарата.

«Вакцину капают в нос, нужно глубоко вдохнуть. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — отметил собеседник агентства.

По словам участника исследований, вакцина прозрачная, ее набирают в шприц со специальной насадкой, и затем капают в нос. Процесс занимает менее минуты, сообщает Ura.ru.

Как отметил собеседник РИА Новости, ни в момент введения препарата, ни днем позже он не заметил никаких побочных эффектов.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 уже прошла доклинические испытания, пишет РИА ФАН. Как отметил ученый, препарат представляет собой второй компонент вакцины «Спутник V», который распыляют в носовую полость.

