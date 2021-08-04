Привитым и переболевшим COVID-19 российским донорам раскрыли сроки сдачи крови

И привитые, и переболевшие коронавирусом российские доноры смогут сдавать кровь. Об этом сообщила главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова, пишет РИА Новости.

Врач также назвала сроки для проведения процедуры. По ее словам, донор может сдать кровь через 30 дней после прививки двухкомпонентной вакциной от коронавируса, либо через месяц после выздоровления.

Специалист добавила, что речь идет о случаях, когда у пациента не развилась тяжелая пневмония после заражения.

Ранее врач призвала россиян стать донорами крови, чтобы спасти других людей, ведь донорская кровь применяется для пациентов различных профилей: хирургического, гематологического, терапевтического, акушерского. Также она используется для лечения коронавируса.







