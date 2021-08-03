Присяжные оправдали фигуранта первого дела о ворах в законе

Присяжные оправдали в Томском областном суде фигуранта первого в России уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщило ТАСС.

Ответит «Коля Томский». Первое в РФ дело о «ворах в законе» передано в суд

Подсудимого обвиняли по статье 210.1 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время по этому делу будет назначен оправдательный приговор.

Обвиняемого Николая Кузьмичева, который известен как Коля Томский, задержали в мае 2019 года. По версии следователей, он являлся вором в законе и управлял криминальными элементами по всей стране. Сам он отрицает наличие такого положения и прозвище.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Вор В ЗаконеТомскСуд
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