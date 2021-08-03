Присяжные оправдали фигуранта первого дела о ворах в законе

Подсудимого обвиняли по статье 210.1 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время по этому делу будет назначен оправдательный приговор.

Обвиняемого Николая Кузьмичева, который известен как Коля Томский, задержали в мае 2019 года. По версии следователей, он являлся вором в законе и управлял криминальными элементами по всей стране. Сам он отрицает наличие такого положения и прозвище.

