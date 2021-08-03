Присяжные оправдали фигуранта первого дела о ворах в законе
Присяжные оправдали в Томском областном суде фигуранта первого в России уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщило ТАСС.
Подсудимого обвиняли по статье 210.1 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время по этому делу будет назначен оправдательный приговор.
Обвиняемого Николая Кузьмичева, который известен как Коля Томский, задержали в мае 2019 года. По версии следователей, он являлся вором в законе и управлял криминальными элементами по всей стране. Сам он отрицает наличие такого положения и прозвище.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты
- Присяжные оправдали фигуранта первого дела о ворах в законе
- Хакеры из группировки АРТ31 впервые атаковали российские компании
- Власти Японии публично пристыдили нарушителей COVID-карантина
- Ученые назвали смертельную опасность COVID-19 для подростков
- Суд освободил фотографа-убийцу Лошагина
- Рейс Екатеринбург — Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
- Журнал Lancet назвал новую опасность после перенесенного COVID-19
- В Германии просрочили план по электромобилям
- Блогер объяснил поездку на Bentley с привязанной к крыше девушкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru