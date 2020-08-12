Ответит «Коля Томский». Первое в РФ дело о «ворах в законе» передано в суд

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в мае прошлого года. По данным «Интерфакса», вора в законе зовут Николай Кузьмичёв, он известен в преступных кругах под кличкой «Коля Томский».

Закон об ужесточении наказания для преступных авторитетов президент Владимир Путин подписал в апреле 2019 года.

Новая статья предусматривает, в частности, за занятие высшего положения в преступной иерархии лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей.

