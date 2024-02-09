Приставы в 2023 году взыскали с невыездных россиян 93 млрд рублей
Сумма средств, взысканных судебными приставами с россиян, которым из-за долгов ограничили право на выезд из страны, в 2023 году составила 93 млрд рублей, сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП), согласно которой к 2024 году число невыездных россиян составило восемь млн человек - абсолютный максимум за 15 лет.
«На принудительном исполнении в территориальных органах службы по данным на 1 января находилось 54 млн производств, то есть на уровне 2023 года», — отметили в ФССП.
В ведомстве напомнили, что с октября прошлого года были отменены сроки действия ограничения на выезд. В настоящее время данный запрет судебных приставов бессрочный, он снимается только после погашения задолженности и прекращения исполнительного производства.
Ранее глава ФССП РФ Дмитрий Аристов заявил, что в 2023 году в доход государства были переданы более триллиона ценных бумаг, которые были приобретены чиновниками на неподтвержденные доходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru