Приставы в 2023 году взыскали с невыездных россиян 93 млрд рублей

Издание ссылается на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП), согласно которой к 2024 году число невыездных россиян составило восемь млн человек - абсолютный максимум за 15 лет.

«На принудительном исполнении в территориальных органах службы по данным на 1 января находилось 54 млн производств, то есть на уровне 2023 года», — отметили в ФССП.

В ведомстве напомнили, что с октября прошлого года были отменены сроки действия ограничения на выезд. В настоящее время данный запрет судебных приставов бессрочный, он снимается только после погашения задолженности и прекращения исполнительного производства.

Ранее глава ФССП РФ Дмитрий Аристов заявил, что в 2023 году в доход государства были переданы более триллиона ценных бумаг, которые были приобретены чиновниками на неподтвержденные доходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

