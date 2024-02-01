Судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч мигрантов

Российские судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное и трудовое законодательство, сообщил глава федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о гражданах, которые нарушали требования различных инстанций. Такое количество было выдворено из страны с 2017 года.