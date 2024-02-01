Судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч мигрантов

Российские судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное и трудовое законодательство, сообщил глава федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о гражданах, которые нарушали требования различных инстанций. Такое количество было выдворено из страны с 2017 года.

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Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов предложил привлекать заключенных к уборке улиц. По его словам, дефицит работников в городских коммунальных службах составляет 60%. Мэр привел для сравнения в Москву, где, по его данным, в ручном труде по уборке улиц задействованы до 150 тысяч человек.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что перед тем, как выпускать заключенных на волю, с ними должен работать психолог, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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