Судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч мигрантов
Российские судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное и трудовое законодательство, сообщил глава федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о гражданах, которые нарушали требования различных инстанций. Такое количество было выдворено из страны с 2017 года.
Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов предложил привлекать заключенных к уборке улиц. По его словам, дефицит работников в городских коммунальных службах составляет 60%. Мэр привел для сравнения в Москву, где, по его данным, в ручном труде по уборке улиц задействованы до 150 тысяч человек.
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что перед тем, как выпускать заключенных на волю, с ними должен работать психолог, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru