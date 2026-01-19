Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января

Судебные приставы планируют передать ключи покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье 19 января. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Репутация обнулилась»: Рудченко призвал Долину заняться благотворительностью для отбеливания имени

«Приставы, как ожидается, сегодня должны передать... ключи от квартиры Долиной», - рассказала защитник в беседе с ТАСС.

Ранее сторона Лурье подала заявление в Федеральную службу судебных приставов о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Москве, напоминает «Свободная пресса». Столичный Хамовнический суд выдал исполнительный лист 25 декабря прошлого года.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
