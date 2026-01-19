Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января
19 января 202611:19
Судебные приставы планируют передать ключи покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье 19 января. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Приставы, как ожидается, сегодня должны передать... ключи от квартиры Долиной», - рассказала защитник в беседе с ТАСС.
Ранее сторона Лурье подала заявление в Федеральную службу судебных приставов о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Москве, напоминает «Свободная пресса». Столичный Хамовнический суд выдал исполнительный лист 25 декабря прошлого года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач рассказала, как часто можно есть колбасу и сосиски без риска развития рака
- Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января
- Россиян предупредили о росте цен на перелеты из-за новых правил для авиакомпаний
- Пассажирам раскрыли, будет ли безопасно летать на «расконсервированных» самолетах
- Кабмин направит 93 млрд рублей на развитие Крыма в 2026 году
- Россиянину дали 13 лет колонии за шпионаж в пользу Швеции
- ЦБ попросил суд ликвидировать «Индустриальный сберегательный банк»
- В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта
- Президент Сирии отменил свой визит в Германию
- Вложены миллиарды: Роскомнадзор анонсировал новые блокировки и удаления
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru