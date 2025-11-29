Приставы начали принудительно взыскивать с Дудя 70 тысяч рублей
Судебные приставы начали принудительно взыскивать задолженность в 70 тысяч рублей с журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы приставов.
В феврале Дудя оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента – журналист опубликовал видео без соответствующей отметки. Штраф он не погасил, и суд выдал исполнительный лист, по которому приставы в Москве открыли исполнительное производство о взыскании с журналиста 40 тысяч рублей. Также с Дудя начали взыскивать 30 тысяч рублей по штрафу от другого органа.
Общая сумма задолженности иноагента составила 70 тысяч рублей.
Ранее суд в Москве заочно приговорил Юрия Дудя к лишению свободы на один год и 10 месяцев за неисполнение обязанностей иноагента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
