Приставы начали принудительно взыскивать с Дудя 70 тысяч рублей

Судебные приставы начали принудительно взыскивать задолженность в 70 тысяч рублей с журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы приставов.

В феврале Дудя оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента – журналист опубликовал видео без соответствующей отметки. Штраф он не погасил, и суд выдал исполнительный лист, по которому приставы в Москве открыли исполнительное производство о взыскании с журналиста 40 тысяч рублей. Также с Дудя начали взыскивать 30 тысяч рублей по штрафу от другого органа.

Общая сумма задолженности иноагента составила 70 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве заочно приговорил Юрия Дудя к лишению свободы на один год и 10 месяцев за неисполнение обязанностей иноагента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

