Приставы изъяли у чиновников с неподтвержденными доходами триллион ценных бумаг

Он отметил, что речь идёт о ценных бумагах, которые были приобретены чиновниками на неподтвержденные доходы. Также было изъято 10 тысяч объектов коррупционного имущества.

«Активно занимаемся исполнением судебных решений по изъятию коррупционного имущества», - подчеркнул Аристов.

Ранее в Федеральной таможенной службе заявили, что с начала 2023 года на нужды спецоперации были переданы конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

