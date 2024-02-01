Приставы изъяли у чиновников с неподтвержденными доходами триллион ценных бумаг
Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов заявил, что в 2023 году в доход государства были переданы более триллиона ценных бумаг, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что речь идёт о ценных бумагах, которые были приобретены чиновниками на неподтвержденные доходы. Также было изъято 10 тысяч объектов коррупционного имущества.
«Активно занимаемся исполнением судебных решений по изъятию коррупционного имущества», - подчеркнул Аристов.
Ранее в Федеральной таможенной службе заявили, что с начала 2023 года на нужды спецоперации были переданы конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru