Коллекторы не верят в обновление системы взыскания с россиян

Система взыскания долгов с россиян будет кардинально изменена, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Минюст предлагает сделать обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов будут заноситься не только коллекторы, но и сами банки и другие кредитные организации. Теперь взыскатель получит право обратиться в суд, только в том случае, если после получения предложения о возврате просрочки должник не закроет её в течение 30 дней. Сообщается, что министерство уже разработало концепцию законопроекта, который должен обеспечить реализацию механизма «регуляторной гильотины», и призван заменить закон о взыскании долгов физических лиц.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин рассказал НСН, что новый законопроект мало что поменяет, лишь количество коллеторских агентств в регионах.

«Я думаю, что особо ничего не изменится, так как банки, основные крупные кредиторы, и сейчас не торопятся подавать в суд, начиная с первого дня просрочки. Может увеличиться количество региональных коллекторских агентств для того, чтобы помочь эту несудебную работу провести другим кредиторам, не крупным, не банкам, не телекоммуникационным компаниям, а иным кредиторам», — сказал он.

При этом собеседник НСН отметил, что может возникнуть конфликт с другой недавно принятой инициативой, касающейся ограничений работы коллекторских агентств по долгам ЖКХ.

«Если на эти долги тоже будет распространяться обязательный досудебный порядок, то будет непонятно, кто его должен будет соблюдать, сами ли компании-кредиторы, связанные со сферой ЖКХ. Но в целом, я думаю, что особых изменений не будет, так как банки и сейчас в основном ведут и претензионную работу сами, прежде чем передать коллекторским агентствам. И в течение месяца даже иногда собираются долги, которые возникли просто там по случайности, а не связанные со злостным умыслом или какой-то неплатежеспособностью должников», — отметил Дмитрий Жданухин.

Напомним, что в конце августа Минэкономразвития подготовило поправки в законы «О микрофинансовой деятельности» и о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ), которыми хочет обязать кредиторов, прежде чем продавать долги третьим лицам, предлагать их выкупить самим должникам. Изменения позволят должникам выкупать собственные долги за полцены при доказательстве, что кредитор нарушил обязанности первоначального предложения выкупа долга заемщиком. Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев в эфире НСН назвал инициативу Минэкономразвития РФ популизмом.

