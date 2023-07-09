Будущие контрактники рассказали, почему готовы пойти на СВО
Будущие контрактники в едином пункт отбора на военную службу по контракту в Москве на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, рассказали журналистам, почему готовы отправиться в зону специальной военной операции (СВО).
Добровольцы хотят защитить своих родных, близких и друзей.
«Пошел из чувства патриотизма, в целях воспитания ребенка, ребенок очень здорово это воспринял», - сказал один из москвичей.
Другой заявил, что, в первую очередь, идет Родину защищать. Еще один поделился своими воспоминаниями о том, как перевозил гуманитарную помощь в зону СВО.
«Видел весь этот ужас (действия украинских властей по отношению к жителям Донбасса - прим. Агентства «Москва») еще в 2015 году, тогда сердце не выдержало - ездил, помогал, гуманитарку возил батальону «Восток», ребятам, которые лежали в госпитале», - отметил он.
Единый пункт работает в Москве с 3 апреля. Все подробности о его работе можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.
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