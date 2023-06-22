Пришедшие на пункт отбора контрактников объяснили свое решение верностью Родине
Пришедшие в московский пункт отбора на службу по контракту будущие военнослужащие рассказали журналистам, что сподвигло их отправиться в зону проведения специальной военной операции.
По словам одного из мужчин, он был в Донецке и увидел происходящее там своими глазами.
«В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда», — поделился собеседник.
Еще один пришедший в пункт отбора рассказал, что им движет чувство долга.
«Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает», — подчеркнул мужчина.
Кроме того, один из пришедших отметил грамотную организацию пункта отбора. По словам мужчины, он уже заполнил документы и будет проходить медкомиссию.
«Все дали, все показали, все объяснили, как и что делать», — поделился будущий контрактник.
Вся информация о работе пункта и условиях набора на службу по контракту доступна по телефону 117, на портале mos.ru, в чат-боте в мессенджере Telegram.
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