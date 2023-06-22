Пришедшие на пункт отбора контрактников объяснили свое решение верностью Родине

Пришедшие в московский пункт отбора на службу по контракту будущие военнослужащие рассказали журналистам, что сподвигло их отправиться в зону проведения специальной военной операции.

По словам одного из мужчин, он был в Донецке и увидел происходящее там своими глазами.

«В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда», — поделился собеседник.

Еще один пришедший в пункт отбора рассказал, что им движет чувство долга.

«Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает», — подчеркнул мужчина.

Кроме того, один из пришедших отметил грамотную организацию пункта отбора. По словам мужчины, он уже заполнил документы и будет проходить медкомиссию.

«Все дали, все показали, все объяснили, как и что делать», — поделился будущий контрактник.

Вся информация о работе пункта и условиях набора на службу по контракту доступна по телефону 117, на портале mos.ru, в чат-боте в мессенджере Telegram.

