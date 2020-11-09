Прирост коронавируса в России за сутки впервые превысил 21 тысячу

Число инфицированных коронавирусом в России за последние 24 часа впервые перевалило за 21 тысячу, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием. За сутки идентифицировано 21 798 случаев заражения – максимальное значение с начала пандемии.

Четвертый день подряд количество новых обнаруженных заражений больше 20 тысяч. При этом в относительном выражении прирост также увеличился и составляет на сегодня около 1,2%.

Москва продолжает возглавлять список антирекордсменов по числу заражённых, за сутки прирост составил 6 897 человек (8 ноября - 5 751). Из новых заболевших 1 104 отправлены на лечение в больницы, на аппарате искусственной вентиляции лёгких находятся 349 пациентов, уточняет Газета.ру.

Вторым идёт Санкт-Петербург - 1 403 случаев. Для обеих столиц это максимальное значение с начала пандемии. На третьем месте по приросту заражённых - Московская область (+660).

За сутки в России скончались 256 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии число летальных исходов составило 30 793, передает «Свободная пресса». Условная летальность заболевания впервые с конца августа снизилась до 1,71%, констатирует штаб.

Вылечились за последние 24 часа ещё 10 722 пациента, а всего с начала пандемии от недуга избавились 1 335 141 человек, отмечает RT. В общей сложности в России с начала пандемии было выявлено 1 796 132 случая нового коронавируса.

