Прирост коронавируса в России за сутки составил 8840 случаев

За последние сутки в России идентифицировано 8840 новых случаев коронавируса – на 156 меньше по сравнению с четвергом, 22 апреля. Обновлённую статистику обнародовал федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Там уточнили, что в целом с начала эпидемии в стране подтверждено почти 4 745 000 случаев COVID-19.

Скончались за последние 24 часа 398 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев достигло 107 501. При этом вылечились и выписаны из больниц 9407 человек с диагнозом COVID-19. Всего с начала эпидемии выздоровели 4 371 214 человек, отмечает RT.

Коэффициент распространения коронавируса в России подрос до 0,96, в столице РФ – до 0,93. Такие подсчёты приводит ТАСС. При этом, впервые с 8 апреля во всех 10-и субъектах федерации с наибольшим числом инфицированных показатель оказался ниже единицы. Он фиксирует, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

