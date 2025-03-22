Природные пожары площадью 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье

Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Двое мужчин погибли, два ребенка пострадали при пожаре в селе Воздвиженка

В правительстве региона уточнили, что всего зарегистрированы четыре пожара, охвативших в общей сложности 5058,5 га. Два из них уже локализованы, ещё два полностью ликвидированы.

«Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет», - добавили в правительстве Приморья.

В Приморском крае с марта особый противопожарный режим действует в 14 муниципалитетах, еще в шести введён режим повышенной готовности.

В начале марте пожарные тушили возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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