Природные пожары площадью 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье

В правительстве региона уточнили, что всего зарегистрированы четыре пожара, охвативших в общей сложности 5058,5 га. Два из них уже локализованы, ещё два полностью ликвидированы.

«Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет», - добавили в правительстве Приморья.

В Приморском крае с марта особый противопожарный режим действует в 14 муниципалитетах, еще в шести введён режим повышенной готовности.

В начале марте пожарные тушили возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

