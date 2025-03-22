Природные пожары площадью 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье
Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
В правительстве региона уточнили, что всего зарегистрированы четыре пожара, охвативших в общей сложности 5058,5 га. Два из них уже локализованы, ещё два полностью ликвидированы.
«Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет», - добавили в правительстве Приморья.
В Приморском крае с марта особый противопожарный режим действует в 14 муниципалитетах, еще в шести введён режим повышенной готовности.
В начале марте пожарные тушили возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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