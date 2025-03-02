Природные пожары около 8 населенных пунктов тушат в Приморье
Пожарные тушат возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар. Об этом сообщают РИА Новости.
Как сообщает агентство со ссылкой на представителя министерства ГО и ЧС региона, угрозы населённым пунктам нет.
Ранее в соцсетях местные жители поделились видео, на которых машина буквально едет сквозь огонь.
По информации на 13.00 мск воскресенья в Приморье зафиксированы возгорания у восьми населённых пунктов общей площадью 21 гектар, один из них на площади два гектара локализован.
«Наиболее крупные возгорания растительности в Ханкайском округе у населённых пунктов Комиссарово и Пархоменко, а также в Андреевке Шкотовского округа - по пять гектаров каждый», - сообщил представитель министерства ГО и ЧС региона.
В свою очередь приморский губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале призвал жителей отказаться от разведения огня где бы то ни было, подчеркнув, что с усилением ветра обстановка усложняется.
В начале января на горе около города Тырныауза в КБР загорелась сухая трава, тогда пламя удалось потушить на площади 10 тысяч квадратных метров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru