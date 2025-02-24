В Петербурге произошел пожар в корпусе военно-медицинской академии

Пожар произошел в корпусе военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, находящемся на реконструкции. Об этом заявили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

«Около 04.45 мск произошло возгорание в одном из помещений неэксплуатируемого, находящегося на реконструкции корпуса ВМА имени С.М. Кирова», - говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее возгорание зафиксировали на территории предприятия в Рязанской области, пожар произошел из-за падения обломков БПЛА, пишет Ura.ru.

