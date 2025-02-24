В Петербурге произошел пожар в корпусе военно-медицинской академии
24 февраля 202509:11
Пожар произошел в корпусе военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, находящемся на реконструкции. Об этом заявили в пресс-службе Ленинградского военного округа.
«Около 04.45 мск произошло возгорание в одном из помещений неэксплуатируемого, находящегося на реконструкции корпуса ВМА имени С.М. Кирова», - говорится в сообщении.
Огонь ликвидировали. Никто не пострадал.
Ранее возгорание зафиксировали на территории предприятия в Рязанской области, пожар произошел из-за падения обломков БПЛА, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге произошел пожар в корпусе военно-медицинской академии
- В Киев прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета
- Фильм «Пророк» занял первую строчку в кинопрокате вторую неделю подряд
- В Рязанской области загорелось предприятие после падения обломков БПЛА
- Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США
- ПВО сбила 22 украинских дрона над четырьмя регионами
- Австралия ввела крупнейшие с 2022 года санкции против России
- СМИ: Отключение Starlink будет иметь серьезные последствия для Киева
- СМИ: Зеленский может попросить убежища в Турции
- На Украине заявили, что есть альтернатива связи на случай отключения от Starlink
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru